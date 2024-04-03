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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كندا تطالب إسرائيل بالتحقيق في مقتل موظفي الإغاثة

كندا
كندا
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طالبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، بضرورة إجراء تحقيق كامل في مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.
وقالت جولي، إنه يتعين على إسرائيل احترام القانون الدولي، قائلة إن كندا ستتأكد من حدوث ذلك خاصة مع مقتل مواطن كندي في الهجوم.
وقتل 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في هجوم إسرائيلي على مدينة دير البلح أثناء توجههم لتقديم المساعدات.
ويحمل القتلى جنسيات دول أجنبية وهم كندا وبريطانيا وبولندا وأستراليا وأمريكا.
وتتهم المنظمة الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف العمال، قائلة إنه استهدفهم رغم التنسيق السابق معهم وحملهم شعار المنظمة.

 

 

كندا إسرائيل مقتل موظفي الإغاثة