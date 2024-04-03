ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة شخص بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (مراقب صحى- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بإتخاذه مخزن "كائن بذات محل إقامته" للإتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن على (3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (15 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

