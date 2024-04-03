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الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الاحتلال قافلة «المطبخ المركزي العالمي» بقطاع غزة

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي
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أدانت رابطة العالم الإسلامي "بأشدِّ العبارات" استهدافَ قوات الاحتلال قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، في مواصلة مُمنهجة للجرائم والانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للأمانة العامة للرابطة، ندَّد خلاله أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باستهدافِ البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، مجدّدًا الدعوة لوقف هذه الانتهاكات المروعة بحق المدنيين العُزّل، والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

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