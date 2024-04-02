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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نصف نهائي كأس إيطاليا.. شوط أول سلبي بين يوفنتوس ولاتسيو

مباراة يوفنتوس ولاتسيو
مباراة يوفنتوس ولاتسيو
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ولاتسيو، المقامة بين الفريقين حاليًا على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بعد محاولات عديدة على مرمى كل منافس، وكانت أبرز هذه المحاولات في الدقيقة 40، لصالح لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو، حيث ارتطمت كرته بالعارضة.

بدأ يوفنتوس، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: كامبياسو - مكيني - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا.

أما لاتسيو، دخل المباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: مانداس

خط الدفاع: ماروسيتش - باتريكيو - رومانيولي - جيلا

خط الوسط: جوندوزي - فيتشينو - ألبيرتو

وفي الهجوم: أندرسون - إيموبيلي - زاكاني.

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