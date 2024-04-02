غادة عادل ومحمد حفظي أبرز الحاضرين في احتفالية اليوم العالمي للأوتيزم.. شاهد

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات احتفالية الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للأوتيزم في المتحف المصري الكبير والتي جاءت تحت شعار "مالناش حدود"،

شهدت الاحتفالية حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم غادة عادل وطه دسوقي والمنتج محمد حفظي والإعلامية إنجي علي.

تأتي الاحتفالية بهدف تسليط الضوء على أهمية توفير الدعم والتعاون لضمان حياة كريمة ومستقبل واعد للأشخاص من ذوي طيف التوحد، ويعرض أطفال التوحد خلال الاحتفالية مقاعد من تصميمهم مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وسيقدم كل طفل فكرة تصميمه للمقعد وسيتم تسليم هذه المقاعد إلى المتحف خلال الاحتفالية. وتستكمل الاحتفالية بتنظيم ورش عمل فردية خاصة بالأطفال والشباب من ذوي اضطراب طيف التوحد، لعرض مهارتهم وتشمل هذه المهارات: صناعة السوشي والفخار، وصناعة الجلود، والرسم وبرمجة الكمبيوتر، والطباعة الرقمية وصنع الحلوى.

واستكمالًا للاحتفالية باليوم العالمي للأوتيزم، ستتم إضاءة المتحف باللون الأزرق، للتوعية بالتوحد أسوة بـ 28 مبنى وأثرا على امتداد الجمهورية مثل الأهرامات ومكتبة الإسكندرية ومعبد دندرة بقنا ومبنى هيئة قناة السويس.

بدورها، أعربت الدكتورة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم، عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث السنوي، مشيرة إلى أن الجمعية تولي أهمية كبيرة لهذا الاحتفال الذي يعتبر فرصة لتسليط الضوء على إبداعات الأطفال والشباب من ذوي طيف التوحد.

وأوضحت أن المقاعد المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، التي صممها هؤلاء الشباب، تعكس قدراتهم ونقاط قوتهم التي يجب التركيز عليها.

وأضافت أن شعار هذا العام "مالناش حدود" يعكس التزام الجمعية بتأهيل الشباب من ذوي التوحد وتوفير الفرص المناسبة لهم في سوق العمل بناءً على كفاءاتهم المهنية".

