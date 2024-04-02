طارق فؤاد يكشف سبب تحول مدحت صالح من قراءة القرآن إلى الغناء

علّق المطرب طارق فؤاد على النصيحة التي أسداها للفنان مدحت صالح عندما أخبره بأنه يتمنى أن يتحول من مقرئ إلى مغني، قائلا: "قلت له لو بتقرأ قرآن في حتة تانية حرام".



وقال فؤاد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "جالي عشان أقوله الكلمة اللي هتريحه، كده كده كان هيغني، قلت له اوعى تقرأ قرآن وأنت دماغك في حتة تاني خالص".



وتابع المطرب: "قلت له القرآن عايز تدريب وفهم وحب، هو كان حابب يغني، ولم أكن سببا في تحوله من مقرئ إلى مطرب، جالي في توقيت كان شبه مشوش وكنت سبقته مع عماد عبدالحليم في المعهد العالي للموسيقى العربية، وكنا سابقينه في المدرسة وكان بيقرأ قرآن.. كده كده كان هيغني بيا أو من غيره".

