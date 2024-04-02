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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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فضائيات

المفتي يوضح فضل قراءة القرآن من المصحف الشريف

الدكتور شوقي علَّام،
الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية
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كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، ثواب قراءة القرآن من المصحف الشريف.
وقال المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إن قراءة القرآن الكريم وتلاوته عبادةٌ من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.
وعلق المفتي قائلا: قراءة القرآن من المصحف لها فضل عظيم، وذلك لأن الأجر فيها مضاعف؛ لما فيها من مداومة النظر في المصحف الكريم، مشيرًا إلى أن الله أمرنا بتعظيم القرآن والكعبة والأولياء.
 

الدكتور شوقي عل ام مفتي الجمهورية قراءة القرآن من المصحف الشريف