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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"أميك": 19.3% نموًا في مبيعات السيارات خلال يناير وفبراير

السيارات
السيارات
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كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، عن نمو مبيعات السيارات في شهري يناير وفبراير الماضيين.

بلغت نسبة الزيادة نحو 19.3% خلال شهري يناير وفبراير 2024، بعدما باعت الشركات 13.67 ألف وحدة مقابل 11.455 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2023، كما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 21.7% خلال فبراير لتبلغ 7397 وحدة مقابل 6076 وحدة خلال فبراير 2023.

وكشف تقرير "أميك"، عن تراجع مبيعات السيارات المحلية “CKD” بنسبة 2.4% لتبلغ 7602 وحدة خلال أول شهرين من 2024 مقابل 7787 وحدة خلال نفس الفترة من 2023.

وارتفعت مبيعات السيارات المستوردة ”CBU ” لتسجل 6068 وحدة مقابل 3668 سيارة بارتفاع 65.4%.

وشهدت مبيعات سيارات الركوب في مصر نموا بنسبة 39% لتبلغ 10.66 ألف سيارة مقارنة ببيع 7692 سيارة، وأيضًا تراجعت الشاحنات بنسبة 33.9% لتبلغ 1046 شاحنة مقابل 1576 شاحنة.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 10% خلال شهري يناير وفبراير 2024 لتبلغ 1969 أتوبيس مقابل 2187 أتوبيس خلال نفس الفترة من العام الماضي .

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