"أميك": 19.3% نموًا في مبيعات السيارات خلال يناير وفبراير

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، عن نمو مبيعات السيارات في شهري يناير وفبراير الماضيين.

بلغت نسبة الزيادة نحو 19.3% خلال شهري يناير وفبراير 2024، بعدما باعت الشركات 13.67 ألف وحدة مقابل 11.455 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2023، كما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 21.7% خلال فبراير لتبلغ 7397 وحدة مقابل 6076 وحدة خلال فبراير 2023.

وكشف تقرير "أميك"، عن تراجع مبيعات السيارات المحلية “CKD” بنسبة 2.4% لتبلغ 7602 وحدة خلال أول شهرين من 2024 مقابل 7787 وحدة خلال نفس الفترة من 2023.

وارتفعت مبيعات السيارات المستوردة ”CBU ” لتسجل 6068 وحدة مقابل 3668 سيارة بارتفاع 65.4%.

وشهدت مبيعات سيارات الركوب في مصر نموا بنسبة 39% لتبلغ 10.66 ألف سيارة مقارنة ببيع 7692 سيارة، وأيضًا تراجعت الشاحنات بنسبة 33.9% لتبلغ 1046 شاحنة مقابل 1576 شاحنة.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 10% خلال شهري يناير وفبراير 2024 لتبلغ 1969 أتوبيس مقابل 2187 أتوبيس خلال نفس الفترة من العام الماضي .