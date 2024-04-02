محافظ المنيا يكرم 390 من حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ٣٩٠ من حفظة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر التى نظمتها مديرية الأوقاف على مسرح ديوان عام المحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ، ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهريّة والقيادات التنفيذية من رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات بالمحافظة وعدد من حفظة القرآن الكريم .

وفى مستهل كلمته، قدم محافظ المنيا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة وقائدها وشعبها وسائر الأمتين العربية والإسلامية بالأمن و السلام .



وأشار المحافظ إلى أننا نعيش فى رحاب الليالى المتبقية من شهر رمضان المعظم ونتلمس فيها ليلة القدر فى العشر الأواخر وخاصة الوتر منها ، من خلال الإقبال على الله بإقامة الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة، مؤكدا على دور الأزهر والأوقاف فى تصحيح المفاهيم ونشر تعاليم الدين السمحة المعتدلة ولا سيما من خلال حفظ كتاب الله عز و جل و تدبر آياته و تشجيع الشباب على حفظ اياته وفهم محكمه وبيان مقاصده.

كما ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة حول فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، داعيا المولى سبحانه و تعالى أن يبلغنا هذه الليلة المباركة ويتقبل منا صالح الأعمال .

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، إلى جانب عرض فقرات إنشاد دينى وابتهالات عن فضل شهر رمضان المعظم.