اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. أفضل الأدعية المستحبة في ليلة القدر

ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر ينتظرها المسلمون في أنحاء العالم كل عام في شهر رمضان الكريم، هذه الليلة هي ليلة المعجزات يتقبل الله فيها الدعاء وترفع الأعمال الى الله لكل من أقامها وهذه الليلة تأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، ويجتهد كل مسلم ومسلمة في العشر الاواخر من الشهر كاملين بالصوم والصلاة والعبادة والصدقات والدعاء طلبا لها وكثرة الدعاء في تلك الأيام مستجابة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

ومن الادعية التي يمكن الدعاء بها في ليلة القدر او كل ليلة في الأيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل:

-اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

-الدعاء للصحة اللهم اشفني شفاء لا يغادر سقما اللهم عافني في بدني وعافني في جسدي.

-الدعاء للرزق اللهم افتح لي ابوب رزقك اللهم أغنني بفضلك وارزقني من حيث لا احتسب.

-اللهم ادخلني الجنة بدون حساب او سابق عذاب اللهم احسن خاتمتي اللهم اغفر لي ذنوبي واهدني وردني اليك ردا جميلا.

-كثرة الاستغفار والذكر طوال اليوم وكل ليلة.

-اللهم قربني اليك وابعدني عن الذنوب والمعاصي.

-اللهم يسر لي اموري وارزقني فضل ليلة القدر اللهم اجعلني سعيا مشكورا اللهم انزل علي رحمتك وارزقني التوفيق.

-اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

-اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك واوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيبالحلال.

-اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لنا في الصورة وتوبة خالصةلوجهك الكريم.

-اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

-اللهم اجعلني واهلي وذريتي والمسلمين جميعا من عتقائك من جهنم.

-يتواصل العبد مع الله بالدعاء فيمكن ان يدعي بكل شيء يتمناه وكل شيء من قلبه وبداخله مباشرة طالبا من الله تحقيقه في هذه الليلةالمباركة.