عبد الفتاح الطاروطي: رأينا قمة التصوف في الصحابة قبل زمننا

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم، إن الله لم يصعب طرق الوصول إليه، موضحا:" طرق الوصول اليه كثيرة ومتعددة ولم يتم تحجيمها، فهي مختلفة وتكون حسب تحمل الأشخاص لها دون تحميل أي كد عليهم.

وأضاف الطاروطي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الشقاء يأتي عند انقطاع الوصال بالله تعالى، والوصال يتحقق بالذكر والقرآن والتسبيح وانشغال الانسان بربه وليس الناس.

وأكمل أن الانسان حين ينشغل بعيبه، يرى انه بعيد عن الوصول للجنة، وبالتالي ينفتح له طريق الوصول إلى الجنة، مشيرا إلى أن الانسان لا يقاس بأمواله وثروته، ولكن بقلبه لأن ميزان الله مختلف.

وأوضح اننا رأينا قمة التصوف في الصحابة قبل زمننا هذا، والقرآن الكريم دعا رسول الله صلى الله وعليه وسلم ألا يُفارق أهل التصوف.

