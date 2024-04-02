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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أول تعليق من نتنياهو على حادث مقتل عمال "المطبخ المركزي العالمي" في غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على حادثة استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية لسيارة مدنية تحمل عمال إغاثة أجانب تابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" مما أدي مقتل سبعة أشخاص كانوا في داخلها.

وقال نتنياهو عقب خروجه من المستشفى منذ فترة قصيرة بعد خضوعه لعملية فتق، إنها "إصابة غير مقصودة من قبل قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو، أن هذا يحدث في الحرب، ونحن نحقق في ذلك حتى النهاية، ونحن على اتصال مع الحكومات، وسنفعل كل شيء حتى لا يحدث هذا الشيء مرة أخرى.

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