"أطباء القاهرة": السيسي خاض معركة التنمية وحافظ على مقدرات هذا الوطن

هنأ مجلس نقابة أطباء القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى بآداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة تتويجاً لمشوار من العطاء وخدمة هذا الوطن.

وقالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ، أن ما نشهده اليوم يأت ، تتويجاً لارادة المصريين و التقدير والعرفان للرئيس الذي خاض معركة التنمية وحافظ على مقدرات هذا الوطن وأمنه وسلامة أراضيه.

وهنأت نقيب أطباء القاهرة الرئيس لحصوله على لقب بطل السلام من برلمان البحر المتوسط لما له من دور محورى في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي في الحفاظ على السلام والاستقرار.

وأكد الدكتور مينا سمعان و كيل نقابة أطباء القاهرة، أن ما تشهده مصر الآن ويتابعه العالم من انجاز حقيقي على الصعيد الديمقراطى وعلى صعيد البناء والتنمية والاستقرار الذى تجسداً واقعا فيما تحقق من انجازات ، يؤكد اخلاص الرئيس وحرصه الدائم على الحفاظ على مصالح مصر في الداخل والخارج.

وأشاد الدكتور عماد سلطان أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة بخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي على صعيد العلاقات الدولية وعلى صعيد تعميق الحوار الوطني وعلى الصعيد الاقتصادى و التعليمي والصحي وتبني الاصلاح المؤسسي الكامل وترشيد الانفاق وتحويل مصر لمركز اقليمي للنقل والطاقة الجديدة والاستفادة من قناة السويس الجديدة ودعم القطاع الصحي وشبكات الأمان الاجتماعي واستكمال بناء المدن الجديدة وصولا إلى تحقيق حلم كل المصريين في حياة كريمة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد البرعي الأمين العام، أن مصر ستظل محفوظة بإذن الله ، وستظل ركيزة للأمن والاستقرار في محيطها الاقليمي والدولي.

وهنأ الدكتور عامر نصر أمين الصندوق المساعد الرئيس بفترته الرئاسية الجديدة متمنياً لمصر مزيد من التقدم والرخا.

وشدد جوزيف وحيد الأمين العام المساعد على ضرورة الاصطفاف الوطني للشعب المصري خلف الرئيس حتى يتمكن من تحقيق الحلم في بناء هذا الوطن العظيم.