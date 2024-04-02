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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(643) مخالفة السير بدون تراخيص.

(26) دراجة نارية مخالفة.

(9242) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(22) مخالفة موقف عشوائى.

(299) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(14) مخالفة شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

وزارة الداخلية لحملات المرورية يأتي ذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة