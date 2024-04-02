"بدون سابق إنذا" الحلقة 7.. آسر ياسين يبحث عن ابنه الحقيقي وأحمد خالد صالح يسانده

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “بدون سابق انذار” للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد تصاعدًا كبيرًا؛ إذ بدأ مروان فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستشفى باتهامهم باستبدال ابنه عند الولادة ليفاجئه الضابط بضرورة رفع قضية انكار نسب للطفل عمر مما أوقع مروان فى حيرة كبيرة.

وتضمنت الحلقة حوار متبادل بين مروان وحسن الفنان احمد خالد صالح والذى أكد لمروان أنه سيظل بجانبه حتى يجد ابنه.

ومسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة.

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناتي dmc وdmc drama