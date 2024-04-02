"سياحة النواب": كلمة السيسي بحفل التنصيب تليق بقائد مصر وبنائها الأعظم

الثلاثاء 02/أبريل/2024 - 12:09 م

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مراسم تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة مشهد حضاري عريق يليق بمكانة مصر التاريخية وريادة جمهوريتها الجديدة الراسخة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس تليق بقائد جمهوريتها الجديدة وبنائها الأعظم الحريص على تعزز وعي المصريين بكل ما يدور داخل وحول وطنهم.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن مصر التاريخ تبهر العالم من جديد بمشهد تاريخي حضاري مبدع ومتميز؛ ليكون خير بداية لدخول مصر عهد الجمهورية الجديدة التي ترسخت قواعدها الوطنية ومعالمها الرحبة بفضل تماسك ووحدة شعبها، وحكمة وشجاعة قائدها.

وأشارت نورا علي، إلى أن مشهد اليوم يحمل في طياته الكثير من المعاني العظيمة والرسائل الوطنية، حيث يعد بمثابة بدء حصاد ثمار سنوات العطاء والعمل والجد والإخلاص والكفاح والجَلَد؛ فما حلم به المصريون من تنمية ونهضة وازدهار لبلادهم يرونه أمام أعينهم واقعًا ناصعًا مليئاً بالخير والإعجازات.

وأوضحت أن مشهد اليوم هو رد لجميل قائد وطني حكيم ورث تركة مثقلة بالمشكلات المزمنة والتحديات، إلا أنه استطاع بإحساسه العميق بالمسؤولية، وإصراره العجيب على النجاة، ورهانه على شعب مصر الأبيّ، وإرادته الصادقة، أن يكسو وجه الحياة في مصر بالأمل والازدهار والتنمية.

وتابعت: "نسأل الله أن تكون الفترة الجديدة عهدة خير على بلدنا وأن ينعم علينا بدوام نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن يوفق رئيسنا لما فيه خير بلدنا وبلادنا العربية".