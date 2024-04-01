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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

شعبة السيارات: تخفيض الأسعار الرسمية يساهم في نمو المبيعات

منتصر زيتون
منتصر زيتون
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 قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التخفيضات الأخيرة في الأسعار الرسمية للسيارات ستساهم في تنسيط حركة المبيعات بالسوق المحلية، بعدما كان يعاني من ركود كبير.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن عروض الكاش باك التي تقدمها للسيارات ستشجع بعض المواطنين على الشراء، حيث أنها تعطي الأمان للمستهلك لضمان عدم خسارة أمواله حال انخفاض سعر الصرف أمام الجنيه.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن السوق بدأ يتحرك بعد تخفيضات الوكلاء الأخيرة واستمرار تقديم العروض الترويجية وانتهاء الأوفر برايس مع تخفيض الأسعار الرسمية سيؤدي إلى نمو ملحوظ في مبيعات السيارات.

ورغم ذلك، استبعد زيتون، حدوث انخفاضات جديدة من الشركات التي خفضت أسعارها بالفعل، حال ثبات سعر الصرف وعدم تراجعه أكثر من ذلك، لافتا إلى أن بعض الشركات لم تقدم تخفيضات على طرازاتها مثل سكودا وسيات وغيرها نظرًا لأنها كانت تعتمد على التكلفة في المنطقة الحرة مع وضع هامش ربح.

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