تعاني من مرض نفسي.. ربة منزل تلقي طفلها من الطابق الخامس بالهرم

شهدت منطقة اللبيني هرم في محافظة الجيزة حادثة مأساوية ألمت برضيع، حيث قامت والدته بإنهاء حياته عبر رميه من الطابق الخامس.

كان قد تلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة حول سقوط طفل رضيع من علو، حيث تم العثور على جثته وبجواره والدته التي كانت تظهر عليها علامات اضطراب نفسي.

وبعد التحريات، أكد زوجها أنها تعاني من اضطرابات نفسية وأنها قامت برمي طفلهما من الطابق الخامس قبل أن تجلس بجواره.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.