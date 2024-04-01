إيف بونيه يكتب: حرب لمن؟ «1».. «ميركيل» و«هولاند» يعترفان: توقيع فرنسا وألمانيا على اتفاقيات مينسك كان خدعة تهدف إلى منح كييف الوقت اللازم لإعادة تسليح نفسها

كل حرب لها بدايتها، وتقدمها، واكتمالها.. البداية التي لن أطيل الحديث عنها، نستدل عليها عبر مجموعة من الممارسات السيئة المتبادلة بين بلدين أقل تفاوتًا مما قد يتصوره المرء، كنتيجة طبيعية، لعدم ثقة لا يمكن إطفاؤه، حتى الكراهية الموروثة التي لا يمكن إنهاؤها إلا من قبل بعض الناس.

من الناحية القانونية، ولدت أوكرانيا في القرن العشرين، وتحديدًا في ١٧ مارس ١٩١٧، بالانفصال عن روسيا والمجر النمساوية؛ ولذلك فهي أمة شابة خرجت من الاحتلال البولندي والليتواني الطويل وخضعت لعمليات دمج مختلفة، معظمها روسية. كلمة أوكرانيا (المشي) تتوافق مع كلمة كرايينا، هذه المنطقة المترددة الموجودة بين صربيا وكرواتيا.

سمح تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية بظهور جمهورية أوكرانيا الشعبية الغربية، ولكن الترتيبات البولندية والرومانية لمؤتمر السلام وضعت حدًا لآمال أوكرانيا.

ومن المفارقات أنه بعد ما يقرب من ثلاثين عامًا، كان السوفييت هم الذين جلبوا للأوكرانيين شكلهم الأول للدولة من خلال توحيد جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، والجمهورية الاتحادية الاشتراكية الروسية، والجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية، والجمهورية الاشتراكية البيلاروسية، وقوات الأمن الخاصة الاشتراكية السوفيتية في القوقاز. هناك تصوران لمستقبل هذه الكيانات الإقليمية والإنسانية يتعارضان، تصور ستالين الذي يدعو إلى اندماج الجمهوريات الأربع، وتصور لينين عن الفيدرالية: والأخير هو الذي يفوز. ومنذ ذلك الحين، تمتعت أوكرانيا باستقلال ذاتي غير متوقع. ومع ذلك فإن الأفضل ما زال متوقعًا في الحرب التي لا تنتهي بين القيصريين البيض والشيوعيين الحمر: بالنسبة للسكان الذين يمثل هذا بداية المحنة بالنسبة لهم، المتحاربون يعيشون في البلاد ويجوعونها.

فاز البلاشفة أخيرًا: تم دمج الجزء الروسي السابق وعاصمته كييف في الاتحاد السوفييتي بينما أصبح الجزء النمساوي السابق مع كيفيف بولنديًا. أوكرانيا الصغيرة في منطقة الكارباثيا تصوت لصالح ضم تشيكوسلوفاكيا وبوكوفينا إلى رومانيا.

السلام لا يجلب الكثير سوى السوفييتة التي تمت تحت اسم التوطين والتي تهدف إلى تحرير الأقليات غير القومية التي يتنافس عليها الشيوعيون الأوكرانيون. كاجانوفيتش، وهو يهودي أوكراني يحميه ستالين، ظهر بعد ذلك وهو الذي روج للأكرنة مع النتيجة المباشرة لاستخدام اللغة الأوكرانية على نطاق واسع والذي لم يمنع اللغة الروسية من الانتشار في المدن.

التصنيع يتقدم بوتيرة سريعة. تعتبر أوكرانيا واحدة من الدول التى تضم أراضٍ متميزة: تم بناء أكبر محطة للطاقة الهيدروليكية في أوروبا على نهر الدنيبر، ويشهد حوض التعدين دونباس تكريس نبل العمل مع أسطورة ستاخانوفيسم المبالغ فيها إلى حد كبير.

غير ستالين مساره في عام ١٩٢٣ مع "الترويس" على حساب القومية الأوكرانية. في عام ١٩٢٩، أدت محاكمة نموذجية بحجمها إلى إرسال نخبة من المثقفين الأوكرانيين إلى مراكز الإعدام، أو إلى السجن، أو إلى معسكرات العمل. ثم حدثت ما شكل المراحل الرئيسية لتحول أوكرانيا إلى السوفييت، وهي مجاعات عامي ١٩٢٢ و١٩٣٣، والمعروفة باسم هولودومور، والتي تسببت في وفاة أربعة ملايين شخص.

سوف تعاني أوكرانيا من المصير العادي للقمع السوفييتي مع مجاعة جديدة في عام ١٩٤٧ وعمليات التطهير الكبرى في عام ١٩٣٧.

عندما دخلت السفينة الألمانية أوست هير أوكرانيا، تم استقبالها بشكل جيد من قبل السكان الراضين عن انسحاب المضطهد. هذا هو الانفصال الأول والعميق بين "الروس" و"الأوكرانيين" مع إنشاء دولة أوكرانية تابعة متحالفة مع الرايخ الثالث وتجنيد أعداد كافية تحت علم الصليب المعقوف لإنشاء فرقة كاملة من قوات فافن إس إس. لم يكن هذا هو الالتزام الأوكراني الوحيد إلى جانب النازيين: فقد تدفق المتطوعون لتعزيز فرق قوات الأمن الخاصة الأخرى والإشراف على معسكرات الاعتقال. ويتجلى ذلك أيضًا في التزام العديد من الأوكرانيين بقوات الشرطة، والفيلق الأوكراني، والكتيبة ٢٠١ من قوات الحماية، وجيش التحرير الأوكراني، وجيش المتمردين الأوكراني (UPA) وخاصة الفرقة ١٤ من فافن إس إس المشار إليها سابقًا، قسم جاليسيا. وحتى اليوم، كما سنرى لاحقًا، هناك ذكريات عنه مثل فوج آزوف الشهير الذي يرتدي جنوده شارات مستوحاة من شارات فافن إس إس.

على المستوى الإقليمي، سمح الغزو المشترك لبولندا من قبل الاتحاد السوفييتي وألمانيا في عام ١٩٣٩ لأوكرانيا السوفييتية بتوسيع أراضيها ولكن على حساب القمع الستاليني، وهو ما يعيدنا إلى الابتزازات السوفييتية ودخول أوست هير إلى أوكرانيا بعد ذلك بعامين. كما تحرر من قبل جزء ملحوظ من السكان. وسرعان ما اعتدنا على الممارسات النازية: حيث يتم إعدام اليهود بأعداد كبيرة. وانضم أوكرانيون آخرون، الذين ظلوا مخلصين لأصولهم الروسية، إلى الجيش الأحمر. سيدفعون ثمن ذلك بـ١٣٧٧٠٠٠ قتيل.

في عام ١٩٤٥، وبناءً على طلب ستالين، كانت أوكرانيا، إلى جانب روسيا وبيلاروسيا، أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة. تم إعلان أربع مدن، أوديسا وكيرتش وسيفاستوبول وكييف، مدنًا أبطالًا من قبل الاتحاد السوفيتي.

كانت عمليات النقل الجماعي للسكان التي نتجت عن مؤتمري يالطا وبوتسدام نتيجة لنقل حدود الاتحاد السوفييتي نحو الغرب. جزء من بولندا مرتبط بجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، بالإضافة إلى روثينيا سوبكارباتيا والعديد من الجزر الرومانية في البحر الأسود، وفي عام ١٩٥٤، للاحتفال بالذكرى الـ٣٠٠ لمعاهدة بيرياسلافكا في شبه جزيرة القرم. هذا التعديل الأخير كان بأمر من خروتشوف. في المجمل، ستكون أوكرانيا قد اكتسبت ١٥٪ من أراضيها لكنها خسرت أكثر من ٧ ملايين مواطن. كان عدد سكانها آنذاك ٣٦ مليون نسمة، اثنان منهم كان لهما مستقبل مثير للاهتمام، نيكيتا خروتشوف وليونيد بريجنيف. في مرحلة ما بعد الستالينية، يدفع الرهان الشيوعي في أوكرانيا العديد من البيادق، كيريشينكو وبودجورني والمتعاونين المباشرين معهما.

نحن نفهم بشكل أفضل ارتباط شبه جزيرة القرم الذي يبرره أيضًا الإفلاس الزراعي الذي يتحمل مسؤوليته المستوطنون الروس الذين لا يتكيفون مع الظروف المناخية. أظهر خروتشوف، بعد وصوله إلى السلطة في موسكو، أنه إداري جيد وصاحب دهاء سياسي من خلال تخفيف حبل الستالينية، وإعادة تأهيل الكنيسة الكاثوليكية الأوكرانية ولكن مع زيادة قمع الكنيسة الأرثوذكسية.

وعلى أية حال، فإن الدودة موجودة في الفاكهة.. كان سقوط ما يسمى بسور برلين سببًا في انتقال أوكرانيا من حالة دولة صغيرة إلى حالة دولة عاملة بكامل طاقتها. ومع ذلك، يبقى الجارتان في اتحاد وثيق، اقتصاديا خاصة مع مرور خط الغاز وتكامل صناعاتهما. لكن الولايات المتحدة التي تختبئ في الظل، والتي أعطت بوتين أقوى الضمانات فيما يتعلق بأمن روسيا، لا تنوي السماح بمثل هذه الفرصة لدفع تفوقها ودفع بيادقها حتى النهاية في قلب روسيا الجديدة. إن التسلسل الزمني لهذه الاستراتيجية واضح وسوف يفهمه بوتين بسرعة:

التأكيد الذي قدمه جورج بوش وجيمس بيكر لجورباتشوف في عام ١٩٩٧ بأن حلف شمال الأطلسي لن يستغل أبدًا كسوف الشمس في روسيا للتقدم ولو بوصة واحدة نحو الشرق. وهو تأكيد أكده رولان دوماس. ورفض سرًا الأخذ في الاعتبار الطلب الروسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي (حدود ١٩٩٧) وعدم إضفاء الأسلحة النووية على أوروبا الشرقية. واستمر الاحتواء من خلال الإطاحة بالأنظمة العربية الموالية لموسكو فى العراق وليبيا وتونس، وإضعاف إيران الثيوقراطية (وحاولوا إسقاط النظام السورى).

جرى دعم سياسة كييف المتمثلة في "إزالة الترويس" من أوكرانيا وإخضاع المقاطعات الناطقة بالروسية والمقاطعات الروسية في الشرق، وتصبح أوكرانيا، على مضض، ساحة مغلقة للمواجهة بين الولايات المتحدة التي تريد تعزيز تفوقها من خلال سياسة الاحتواء المزدوج المستندة إلى أوكرانيا الراسخة في أوروبا والتى يراد ضمها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبين روسيا التي ترفض وصول حلف شمال الأطلسي إلى حدودها، وترى أن التحالف الأطلسي يزيد من الاعتداءات التلقائية.

وفي أوكرانيا، وهي القضية الأساسية في هذه المواجهة، فإن كل معسكر لديه بطله، يوشتشنكو بالنسبة للولايات المتحدة، ويانوكوفيتش بالنسبة لروسيا، ولكن الرهانات غير متكافئة. وبدعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية، أطلق "الموالون للغرب" شرارة "الثورة البرتقالية" التي أطاحت بيانوكوفيتش، الفائز في الانتخابات، من السلطة. وقد لعبت حركة OTPOR، التي تسببت في سقوط ميلوسيفيتش في صربيا ثم انخرطت في الثورة الوردية في جورجيا، دورًا نشطًا في الفتنة. ومن جانبها، تلعب يوليا تيموشينكو، ملهمة الغربيين، بين الخصمين وتنجح في تعيين نفسها رئيسة للحكومة. ويتدخل الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس باروسو مفوضيته، من خلال الوعد بتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا بشرط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إن إفلاس حكومة يوشتشنكو يعيد يانوكوفيتش الموالي لروسيا إلى السلطة، وهو أمر لا يطاق بالنسبة للولايات المتحدة التي ترفع غطاء الفتنة مرة أخرى. ومن جانبها، حوكمت يوليا تيموشينكو وحكم عليها بالسجن بتهمة الفساد، الشر المستوطن في البلاد.

وتشهد البلاد فترة راحة معينة وعودة إلى ازدهار معين تدعمه روسيا. يمكن للمرء أن يؤمن بالاسترضاء، والحكمة التي تأمر الجميع بالاهتمام بشؤونهم الخاصة.

بل على العكس من ذلك، فمنذ عام ٢٠١٤ فصاعدًا، تضاعفت الاستفزازات، وكان أولها وأخطرها انقلاب الميدان الذي مولته واشنطن، كما تفاخر السفيرة فيكتوريا نولاند، وطرحت مبلغ خمسة مليارات دولار لتمويله. تواطؤ NED (الصندوق الوطني للديمقراطية) الذي يعمل دون أن يلاحظه أحد. ويضاف إلى ذلك الحظر الاستفزازي للغة الروسية في المحافظات الشرقية.

يرد بوتين على ثلاثة مستويات: فهو يتدخل لإنقاذ سوريا من بشار الأسد، المعقل الأخير ضد تنظيم الدولة الإسلامية ونقطة عبور خط أنابيب الغاز بين الكويت وتركيا، من خلال متابعة مطالب مجلس القرم لإعادة دمج الإمبراطورية الروسية.. بالنسبة للكرملين في هاتين الحالتين، فإن الأمر يتعلق بتأمين وصول روسيا إلى البحار الدافئة. وتضم أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

إن التغيير في وضع شبه جزيرة القرم وجنسيتها، والذي تم التصديق عليه من خلال عمليتين انتخابيتين وفي غضون أسبوع واحد من قبل السكان، يستند إلى سابقة كوسوفو التي يتوافق معها في كل شيء. فبدلًا من جعلها نقطة انطلاق للتشاور الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاعتراف القانوني بدولة كوسوفو، فإن الولايات المتحدة تجعلها مجرد مسألة عديمة الفائدة ولا تتفق مع مبادئها.

في الواقع، هناك حقيقتان مهمتان آخذتان في الظهور من شأنها أن تلقي ضوءًا جديدًا على الاضطرابات التي بدأت في شبه الجزيرة: تتظاهر الولايات المتحدة، مثلها في ذلك مثل ألمانيا وفرنسا، بأنها لا تدرك أن هناك العديد من حالات الانشقاق داخل الجيش الأوكراني. ولهذا السبب أيضًا تدعو الحكومة الناتجة عن انقلاب الميدان الميليشيات - وبعضها من النازيين الجدد بشكل علني - إلى قمع الفوضى. وترتكب مجازر يصمت عنها الإعلام الغربي كما حدث في البوسنة قبل عشرين عاما.

ومن أجل الموافقة على انفصال شبه جزيرة القرم، فإن رد فعل الغرب كما يعرفه، يتلخص في وصفة مبتذلة: الحصار. وإذا طبقنا هذا العار على هايتي، والعراق، وإيران، فلن يكون له أي نتيجة سوى مضاعفة الضحايا من كافة الأنواع. وفي بغداد يموت مليون عراقي، نساء وأطفال في المقام الأول، باسم أكثر من مجرد أخلاقيات مشكوك فيها، بل في الواقع بحق الأقوى. هناك عواقب إضافية غير متوقعة:

إن رد فعل الاقتصاد الروسي يتعارض مع آمال الأمريكيين والأوروبيين. إن النمو الصناعي، الذي توقف لمدة عامين، يستأنف بقوة، ليس فقط من خلال تجديد مصانع الأسلحة ولكن من خلال تطوير أنشطتها الخاصة في الصناعة والزراعة: حيث تنتقل روسيا من معسكر البلدان المستوردة للحبوب إلى معسكر المصدرين. إن صناعة السفن تتعافى بينما تخسر فرنسا سوق حاملات طائرات الهليكوبتر من طراز ميسترال بالإضافة إلى جزء كبير من مصداقيتها كمصدر للأسلحة.

وبدأت المحادثات في مينسك برعاية ألمانيا وفرنسا، وأسفرت عن اتفاقيات مضمونة من قبل البلدين “المحايدين”. وتم التأكيد في عام ٢٠٢٢ من قبل المستشارة الألمانية السابقة إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند، أن توقيع البلدين الأوروبيين كان مجرد خدعة تهدف إلى منح أوكرانيا الوقت اللازم لإعادة تسليحها. مثل هذا الاعتراف له وزنه الكبير لأنه يقوض الفكرة السائدة عن العدوان غير المبرر من قبل روسيا في عام ٢٠٢٢. وبالمثل، في ١٧ فبراير ٢٠٢٢، شنت كييف عملًا عسكريًا من أجل إعادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، وهي تعلم بوضوح أن موسكو لا تقبل ذلك ولكن تبقى دون رد فعل.. وهذا أمر مكيافيلي لدرجة أن روسيا، في الفترة من أكتوبر ٢٠٢١ إلى فبراير ٢٠٢٢، حرصت على عدم التسبب في أي حوادث على الرغم من زيادة الرحلات الجوية والدوريات البحرية في المنطقة المجاورة مباشرة لأراضيها.

وتتكثف التفجيرات في مقاطعتي دونيتز ولوهانسك الشرقيتين اللتين أنشأتا نفسيهما كجمهوريتين تتمتعان بالحكم الذاتي (١٦٠٠٠ حالة وفاة في سبع سنوات من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٢). ومن الضروري أيضًا الإشارة إلى تصريح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١ والذي قال فيه إن روسيا لم تخطط أبدًا لغزو أوكرانيا وأن هذا لن يحدث أبدًا إلا إذا تم استفزازنا من قبل أوكرانيا أو أي دولة أخرى. من جانبه، لا يستبعد سيرجي لافروف، رئيس الدبلوماسية الروسية، أن تقوم كييف بمغامرة عسكرية في دونباس. هذه حقائق تناقلتها الصحافة الغربية على استحياء، وكانت كمن قررت اتهام كلبها بداء الكلب من أجل قتله.

ومن المنطقي حتى النهاية أن تقوم الولايات المتحدة بتخريب خط أنابيب الغاز نورث ستريم من أجل قطع علاقة أوروبا وخاصة ألمانيا مع روسيا، ثم تنظيم الدعم اللوجستي والعسكري والمالي لأوكرانيا. إنهم يضعون أداة الدعاية الهائلة التي هي وسائل الإعلام الخاصة بهم في الميزان. هناك العديد من أوجه التشابه بين الأزمة الأوكرانية والتحضير لغزو العراق في عام ٢٠٠٣، والتي تتجاهلها وسائل الإعلام بلا خجل: فقد صنع الأمريكيون تهديدًا لم يكن موجودًا مع العواقب التي نعرفها.

التقيت شخصيًا بالسفير إيكوس في بغداد وسألته عن نتائج تحقيقاته. فكان كل ما حصلت عليه هو الصمت المحرج بينما يموت الأطفال بالمئات بسبب نقص الدواء. وتذكروا أن الحصار تسبب في وفاة مليون طفل وبالغ في العراق.

بالنسبة لما يلي والذي يتعلق بأوكرانيا، سأقتصر على إعطائك عناصر واقعية لا يمكن إنكارها ولكن الجهات الفاعلة لم تكن بالضرورة على علم بها في وقتها الفعلي.

من الميدان، تتعاون الولايات المتحدة -المحافظون الجدد- وبريطانيا العظمى بشكل نشط في تسليح أوكرانيا: الأسلحة والمعدات، والمستشارون العسكريون، والمراقبة.

ويستمر قصف أوكرانيا للجمهوريات الانفصالية، مما أدى إلى مقتل ١٦ ألف مدني خلال سبع سنوات.

ونواصل الحديث عن مسار الحرب، فى العدد الأسبوعى، الثلاثاء المقبل.

إيف بونيه: سياسى فرنسى وعضوٌ في الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية... كان عضوا فى الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) خلال الفترة من 2 أبريل 1993 إلى 21 أبريل 1997.. ينضم للحوار بهذا المقال الذى يرسم صورة بانورامية للأوضاع فى أوكرانيا منذ عام 1917 حتى الآن.. وهى صورة تفضح الغرب وزعماءه وإعلامه.