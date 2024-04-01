سيلفان فيريرا يكتب: دروس من التاريخ.. معركة نوف شابيل أول هجوم كبير خططه ونفذه البريطانيون فى الحرب العالمية الأولى

القوات الهندية تهاجم المواقع الألمانية في نوف شابيل - 1915

كان هجوم نوف شابيل (١٠-١٣ مارس ١٩١٥) أول عملية كبرى ينفذها الحلفاء في نهاية الشتاء فى الحرب العالمية الأولى، ولكنها أيضًا أول عملية ينفذها الجيش البريطاني. ومثل كل هجمات عام ١٩١٥ في الغرب، كان لها في البداية هدف استراتيجي: تخفيف الضغط الذي تعاني منه روسيا. ومن الناحية العملية، تهدف إلى تقليص النتوء الذي تشكله قرية نوف شابيل وتهديد ليل من خلال الاستيلاء على سلسلة جبال أوبرز.

التخطيط المبتكر

كان من المقرر في البداية أن يتم تنسيقه مع عملية فرنسية جنوبًا في قطاع فيمي، وكان الهجوم البريطاني للجيش الأول (٤٠.٠٠٠ رجل) بأوامر هيج بدون دعم فرنسي لأنه لم يكن قادرًا على إعفاء الوحدات الفرنسية (الفيلق التاسع) في القطاع الشمالي من ابرس. وبالتالي فإن الدعم الفرنسي اقتصر على دعم المدفعية الثقيلة. لأول مرة في الحرب، كان التخطيط لمثل هذه العملية موضوع استطلاع جوي مسبق وشامل للغاية من قبل سلاح الطيران الملكي (سلف سلاح الجو الملكي البريطاني) على الرغم من الطقس غير المناسب: تم توزيع أكثر من ١٥٠٠ خريطة بمقياس ١:٥٠٠٠ على مستوى الجيش.

تم الإعداد بعناية للقصف الأولي لمواقع الفرقة الألمانية الثالثة عشرة. تم جمع ٥٣٠ قطعة من جميع العيارات معًا لتنفيذ أربع مهام: تدمير شبكة الأسلاك الشائكة وخنادق الخطوط الأمامية، وحماية الأجنحة من الهجمات المضادة الألمانية، وتطويق المؤخرة الألمانية لعزلها عن خطوطها، وأخيرًا تدمير المدفعية والقوات المسلحة.. أخيرًا، ولضمان استغلال الاستراحة في الجبهة، وضع البريطانيون لواء الفرسان الخامس في الاحتياط التشغيلي.

النجاح الأول

تم التخطيط لجميع العمليات على الجبهة الغربية حتى عام ١٩١٨، وكان الهجوم الأول في ١٠ مارس ناجحًا. بعد قصف تحضيري استمر ٣٥ دقيقة أدى إلى تدمير شبكة الأسلاك الشائكة وتدمير الملاجئ الألمانية، اتخذ المشاة البريطانيون والهنود إجراءات بينما ضمن الطيران البريطاني (٨٥ طائرة) السيطرة على السماء والاستطلاع للمدفعية على الرغم من الطقس غير المواتي. أثبت المؤرخ مارتن جيلبرت أن إعداد المدفعية استخدام قذائف أكثر مما استخدمته خلال حرب البوير بأكملها قبل ١٥ عامًا. لقد ولد جحيم الحرب الصناعية.

على الجهة اليمنى يهاجم لواء جارهوال الهندي التابع لفرقة ميروت بكتائبه الأربع على جبهة ٥٠٠ م. ضاعت القوات الموجودة في أقصى اليمين وتمحورت على يمينها، مما فصلها عن بقية كتيبتها وإلقائها في قطاع من الدفاعات الألمانية. وارتكبت الوحدات المساندة التي كانت تتبعهم نفس الخطأ، ولكن رغم هذا الخطأ تمكن الهنود من اختراق شبكة الأسلاك الشائكة السليمة ومهاجمة الخط الألماني الأول بتكلفة فادحة. على اليسار، تتقدم الكتائب الهندية الثلاث الأخرى كما لو كانت في تمرين وتعبر المنطقة الحرام دون مقاومة. يتم احتلال الخط الألماني الأول بسهولة. تم الوصول إلى الطريق من بورت آرثر إلى نوف شابيل بعد أقل من نصف ساعة من بدء الهجوم وتم احتلال قرية بورت آرثر في الساعة ٩ صباحًا. وترك الألمان ٢٠٠ سجين و٥ رشاشات في أيدي الهنود.

وإلى الشمال، واجه البريطانيون (اللواء ٢٥ و٢٨ من الفرقة الثامنة) مقاومة من عناصر معزولة من السرية العاشرة من فوج المشاة ١٦. وبدعم من جزء من الكتائب الهندية، تغلب جنود الفيلق الرابع على الألمان وتسللوا إلى مواقعهم.. أمام نوف شابيل، تقدم البريطانيون بسهولة وفي الساعة ١٠ صباحًا تم الاستيلاء على القرية. وعلى الرغم من هذا النجاح الذي لا يمكن إنكاره، فإن الهجمات التي تم تنفيذها بعد الظهر لاستكمال الاختراق كانت غير منظمة بسبب نقص الاتصال بين الوحدات التي وصلت إلى خط المواجهة. بالإضافة إلى ذلك، نفذت ذخيرة المدفعية البريطانية بسبب عدم وجود مخزون كاف. استهلك اليوم الأول ٣٠٪ من ذخيرة المدفعية المقررة للعملية. علاوة على ذلك، واجه تقدم لواء الفرسان الخامس نواة مقاومة غير متوقعة مكونة من مائتي مقاتل من كتيبة جاجر ١١ مدعومين بمدافع رشاشة مما أخر تقدم الفرسان لمدة ست ساعات تقريبًا قبل التراجع.

الفشل الدموي

واقتناعا منه بأن الألمان كانوا على وشك الانهيار، وعلى الرغم من النكسات بعد ظهر اليوم العاشر، قرر هيج مواصلة الهجوم للاستيلاء على أوبرز ريدج في اليوم التالي. لكن التعزيزات الألمانية التي بدأت في الوصول عززت خط الدفاع الثاني أمامبيز وودز.. انتهت جميع الاعتداءات البريطانية بفشل دموي. لم يتم إجراء أي اختراق. من بين عدة آلاف من الرجال الذين شاركوا في الاستيلاء على التلال، كان هناك عدد قليل جدًا من الناجين. والأسوأ من ذلك، في ١٢ مارس، كان الألمان، الذين وصلوا حديثًا إلى القطاع، هم الذين شنوا الهجوم، مما أجبر المدفعية البريطانية على استخدام احتياطياتها الأخيرة لإيقافهم. يبقى الخط الأمامي دون تغيير في نهاية اليوم. في مواجهة هذا الفشل وعندما لم تعد مدفعيته قادرة على دعم العمليات بشكل صحيح، قرر هيج في ١٣ مارس وضع حد للعملية.

حصيلة رهيبة

سُجلت منطقة نوف شابيل في التاريخ باعتبارها أول هجوم كبير خطط له ونفذه البريطانيون خلال الحرب العالمية الأولى. وعرف الألمان والفرنسيون آنذاك أنه يتعين عليهم، ويمكن للآخرين أيضًا، الاعتماد على "الجيش البريطاني الصغير الحقير" الذي يلتزم أيضًا لأول مرة بفيلق جيش كامل يتكون من قوات من إمبراطوريته من الهنود.

أظهرت هذه العملية كيف كان التخطيط والتنسيق المسبق بين مختلف مكونات المدفعية والطيران والمشاة ضروريًا "لعبور" خط الدفاع الألماني الأول. كما أظهر أيضًا مدى صعوبة تنظيم اختراق نظام العدو من خلال إنشاء احتياطيات تشغيلية وأيضًا من خلال التخطيط لإنفاق ذخيرة المدفعية لمواصلة القتال.

كما سلط الضوء على الصعوبات في السيطرة على المعركة من قبل الأركان بمجرد اشتباك الوحدات القتالية خارج الخط الألماني الأول. وبالتالي فإن انعدام السيطرة يجعل من الصعب إرسال التعزيزات وإجلاء الجرحى ونقل الذخيرة والإمدادات وبالطبع دعم المدفعية التي لم تعد تعرف بالضبط مكان خط المواجهة.

وكان هذا الدرس باهظ الثمن: فقد سقط أكثر من ٧٠٠٠ جندي بريطاني بين قتيل وجريح ومفقود، و٤٢٠٠ هندي بين قتيل وجريح ومفقود. سجل الألمان ما يقرب من ١٠٠٠٠ خسارة (قتلى أو جرحى أو مفقودين) وحوالي ٢٠٠٠ أسير في أيدي البريطانيين والهنود. لكنها معركة لم تكن ذات فائدة كبيرة لأن سيناريو معركة نوف شابيل تكرر بشكل كبير على الجبهة الغربية حتى مارس ١٩١٨. واستخدمت الهجمات المختلفة نفس النمط التكتيكي "لعبور" خط المواجهة دون نجاح على الإطلاق في اختراق الجبهة. لم يجد أي ضابط في الغرب الحل لمدة ثلاث سنوات طويلة للتخطيط بشكل صحيح لهجوم يمكن أن يحقق هذه النتيجة.

سيلفان فيريرا: مؤرخ مُتخصص فى فن الحرب فى العصر الحديث، وصحفى مُستقل له تاريخ حافل فى التدريب وإدارة الأحداث والتحرير والخطابة والكتابة الإبداعية، ألّف العديد من الكتب المرجعية عن الحرب العالمية والحرب الأهلية، وهو أيضًا مستشار لسلسلة وثائقية تليفزيونية.. يكتب عن معركة منطقة نوف شابيل كواحدة من معارك الحرب العالمية الأولى.