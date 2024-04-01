سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، حيث بلغ سعره في البنك المركزي 47.16 جنيه للبيع و47.26 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، 47.20 جنيه للبيع و47.30 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.20 جنيه للشراء، ونحو 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة نحو 47.20 جنيه للشراء، ونحو 47.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 47.15 جنيه للشراء، ونحو 47.25 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 47.23 جنيه للشراء، ونحو 47.33 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 47.17 جنيه للشراء، ونحو 47.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.20 جنيه للشراء، ونحو 47.30 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.15 جنيه للشراء، ونحو 47.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 47.35 جنيه للشراء، ونحو 47.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.23 جنيه للشراء، ونحو 47.33 جنيه للبيع.