تسريبات بشأن خروقات بمسودة وثيقة بكركي في لبنان.. نائب حزب القوات اللبنانية يوضح

قال الدكتور فادي كرم، نائب حزب القوات اللبنانية، إن التسريبات التي نُشرت للجنة التي تدرس وثيقة "بكركي" لحل إشكالات لبنان بالحوار هدفها ضرب مبادرة الإعتدال والمباحثات العميقة والدقيقة التي تجرى في الوقت الحالي والمسار الإيجابي الموجود بين كل الفرقاء على طاولة الحوار.

وأضاف كرم، خلال تصريحاته مع الإعلامية دانيا الحسيني مقدمة برنامج "مباشر بيروت"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض ردود الأفعال فاقمت الأمور، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يعني أنها أصابت المبادرة في الصميم، لأنها مازالت مستمرة واللجنة مازالت مستمرة بلقاءاتها واجتماعاتها، ومن المتوقع أن يصدر بعض الهجومات من باب التحذير حتى لا تكون الاجتماعات دون نتيجة.

وأوضح نائب حزب القوات اللبنانية: "لا يوجد إطلاع كاف على ما يحدث في الاجتماعات، لكن هناك طرفًا آخر يريد أن يضرب هذه المبادرة بشكل كامل، وأول طرف في الممانعة أنه لا يريد الكوفي التباحث بين الأطراف، ولا يريد أن تكون هناك ورقة وطنية بينهما".