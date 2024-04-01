نصائح مهمة ومفيدة لممارسة الرياضة والوقت المثالي في رمضان

يلجأ الكثير من الأشخاص لممارسة الرياضة في رمضان مثل المشي أو الجري واستخدام الألعاب في صالة الجيم ولكن يجب الحذر حتى لا تتعرض للجفاف والإرهاق والتعب

وهناك بعض النصائح المفيدة عن الوقت لممارسة الرياضة خلال الصيام لتجنب الجفاف.

وهناك نوعين من الرياضة، الرياضة الخفيفة مثل رياضة المشى، والرياضة الشاقة، فالرياضة الخفيفة يمكن مزاولتها قبل الفطار بساعة، حتى لا يحس الشخص بالعطش، ولا يعانى من الجفاف لوقت أطول لأنه سيبقى ساعة فقط على وقت الفطار، ولكن إذا كانت الرياضة شاقة ومجهدة فالأفضل بعد 2 إلى 3 ساعات من الإفطار.

وإذا كان عدد ساعات الصيام 14 ساعة فأكثر و يمكن تناول وجبة بسيطة في الافطار، والأفضل تناول وجبة الخضار والسلطة واللحوم المشوية، وقبل السحور يمكن أكل ثمرة من الفواكه، والأفضل فى وجبة السحور البيض المسلوق وطبق الفول،والجبنة القريش ، ويجب ان تحتوى خمس ألوان صحية وهي الخيار والطماطم والبصل والشبت والبقدونس لأنها لا تحتوى على سعرات حرارية مفيدة، فالصيام مفيد لأنه يساعد على تنظيم الجسم، وتنظيم الهرمونات، ويمكن التركيز على الفواكه قليلة السعرات الحرارية مثل البرتقال والتفاح الأخضر والفراولة والجوافة.