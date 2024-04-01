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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء من مدينة الخليل وبلدة صوريف جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعدد من الآليات العسكرية أحياء رأس الجورة، ودائرة السير، والحاووز وغيرها في مدينة الخليل، وسيرت آليات عسكرية على الطرق الرئيسية، وفي محيط منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غربي الخليل، وانتشرت في منطقة دير النيل، دون أن يبلغ عن اعتقالات واعتداءات.

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