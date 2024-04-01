زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار اتجاه الشريط الساحلي قرب مدينة الأمل وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائفها اتجاه الشريط الساحلي قرب مدينة الأمل وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، النار بكثافة اتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة خزاعة شرق خان يونس تزامنًا مع قصف مدفعي للمنطقة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نفذت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت خلالها المقاومة الاحتلال بالعبوات المتفجرة خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية.