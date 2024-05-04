أنشطة كثيفة وميداليات عالمية.. حصاد جامعة حلوان الأسبوعي

بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد عمال مصر، كما تقدم السادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بالتهنئة لفخامته بهذه المناسبة المميزة.

وكرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطالب عبدالله أشرف بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال الذي تم استوحاء شخصية نديم في مسلسل حالة خاصة منه.

واجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان مع أعضاء مجلس إدارة النادى لبحث ومناقشة آليات سير العمل بالنادي الى جانب مراجعة الأنشطة التى تم تنفيذها خلال المرحلة السابقة وتقيمها، وكذلك الخطط المستقبلية للاستعداد للاجازة الصيفية.

وقد قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية لكلية الهندسة بالمطرية، حيث تفقد المعامل والورش بمرافقة الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية.

كما افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الندوة التعريفية بدور الكيانات البحثية والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وقد نظمت كلية العلوم جامعة حلوان بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا (التايكو) حلقة نقاشية عن دور البحث العلمى فى تلبية احتياجات المجتمع الصناعى فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠،

وفي إطار تفعيل التعاون الدولي العلمي وتبادل الخبرات بين كلية العلوم بجامعة حلوان والمجتمع العلمي العالمي، استضافت الكلية عددًا من العلماء وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات، حيث عُقدت ندوة تحليل بيانات شدة الشعاع لتحديد الجرعة الممتصة للمواد الصلبة للحزم الأيونية عالية الطاقة.

نجحت جامعة حلوان في تحقيق إنجاز جديد على الساحة الرياضية العالمية، حيث تمكنت طالبتان من منتخب الجامعة للزعانف من الحصول على ميداليتين متميزتين في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت في كولومبيا،فحصلت الطالبة بسملة صبحي من كلية التربية الرياضية على الميدالية الفضية في سباق تتابع 4 × 100 زعانف مزدوجة، فيما حققت الطالبة ندا مجدي من كلية التجارة وإدارة الأعمال الميدالية البرونزية في سباق 400م مونو.

وحصد فريق جامعة حلوان المركز الأول في مسابقة الكرة الشاطئية للطالبات، والمركز الثاني في مسابقة الشطرنج للبنات، والمركز الثالث في مسابقة الشطرنج للبنين، بالإضافة إلى المركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي)، وذلك خلال مشاركته في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية، الذي أقيم بجامعة السويس وضم 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية.

كما شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في ورشة عمل بعنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة" بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.