حقوقهم محفوظة في الجمهورية الجديدة.. أبرز توجيهات السيسي لدعم العمال (فيديو)

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، في تقرير لها صباح اليوم السبت، أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم عمال مصر، وهي:

_زيادة الحد الأدنى لمبلغ صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

_زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه.

_زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.

_زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

_إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقا لمعايير عالمية.

استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوى الهمم والنساء فى الوظائف.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة.