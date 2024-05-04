بالفيديو.. أستاذ بـ"القومي للبحوث" يكشف فوائد وعناصر زيوت الدهون الغذائية

كشف الدكتور عادل جبر، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بالمركز القومي للبحوث، عن فوائد زيوت الدهون الغذائية المختلفة للجسم، موضحًا أن زيوت الدهون متوزعة بين المحاصيل والأشجار والحيوانات والأسماك.

وقال عادل جبر، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن زيوت الدهون الغذائية في المناطق الاستوائية متواجدة في زيوت النخيل والشيا وزبدة الكاكاو، مشيرًا إلى أن منطقة حوض البحر المتوسط ميزها الله بشجر الزيتون.

وتابع أن الأسماك والحيوانات تحتوي على زيوت مهمة لجسم الإنسان، كما أن السمنة مفيدة جدا لجسم الإنسان، موضحًا أن لبن الحليب مهم لبناء الجسم.

وأكمل: «القشطة مفيدة للغاية ولكن يجب تناولها بكمية مناسبة وعدم الإفراط فيها، كما أن الزبدة تحتوي على 80% دهون، كما أن السمنة لها استخدامات متعددة في الأكل».