احذر تناول العصائر علي معدة فارغة .. تعرف علي الأسباب

يحرص الكثير من الأشخاص علي تناول عصير الفاكهة علي مدار اليوم ولكن ينصح أن لا يكون علي معدة فارغة حتي لايسبب ضرر وارتفاع مفاجئ فى مستويات السكر فى الدم لأنه يفتقد الألياف، ويجعلك دائم الإحساس بالجوع ونهم فى تناول الطعام ، ويوضح تقرير موقع "Health line" الأضرار الصحية التي تحدث نتيجة شرب العصائر فى الصباح على معدة فارغة.



فيما يلى.. نوضح أضرار شرب العصائر على معدة فارغة :

تناول العصير في الصباح ودون تناول الطعام، يؤدي لزيادة سريعة في مستويات نسبة السكر فى الدم ، كما أنه يحتوى على كمية عالية من السكر.

كما يؤدي الي زيادة الشعور بالجوع ، وصولا بانخفاض سريع، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة.

كما أنه يسبب ضرر بصحة الأسنان وتآكل المينا، وهى الطبقة الخارجية التي تحافظ علي الأسنان، مما يؤدي الي التسوس والحساسية نظرا لارتفاع نسبة الحمض فى بعض أنواع العصائر.

ويحدث أيضا مشاكل بالهضم لأن العصائر لايوجد بها ألياف التى لها دور مباشرفى عملية الهضم عن طريق تسهيل حركة الطعام عن طريق الأمعاء، ومنع الإمساك.

الأفضل تناول العصائر مع الوجبات

التحكم فى مستويات السكر فى الدم وخفض ألام الجوع عند تناوله مع وجبة الطعام، حيث أنه يقوي امتصاص العناصر الغذائية عند تناوله مع الطعام.

الوقاية من قلة العناصر الغذائية عن طريق أن يكون العصير جزءا من نظامك الغذائى.

تحسين مذاق الطعام عند تناوله مع العصير، مما يحسن الصحة العامة والاستمتاع بالوجبات.