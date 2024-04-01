الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة أصابت القاعدة العسكرية البحرية في إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في إيلات، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

ومنذ قليل، دوت صافرات الإنذار في إيلات وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيّرة، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار عنيف في معسكر البحرية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة أم الرشراش "إيلات" واشتعلت النيران في المكان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت خلالها المقاومة الاحتلال بالعبوات المتفجرة خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية.