روسيا تستعد لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية بصواريخ كاليبر

حذر رئيس مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف اليوم الأحد، من أن روسيا تواصل تكديس صواريخ كاليبر الموجهة، استعدادًا لمواصلة استهداف البنية التحتية الأوكرانية.

وأوضح بودانوف، في تصريحات صحفية وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجيش الروسي لم يشن هجمات على قطاع الطاقة الأوكراني منذ أكثر من عام، لكنه كان يجمع كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كاليبر، لشن هجمات جديدة.

وأشار إلى أن "روسيا كانت تعمل على تجميع صواريخ كاليبر طوال هذا الوقت، وهي جاهزة تمامًا للاستخدام".

وأوضح أن روسيا لم تعتمد على صواريخ كاليبر في الفترة الأخيرة، وذلك لفعالية الصواريخ الموجهة "Kh-101" التي كانت تستخدمها بكثافة.

ولكن مع تناقص عدد صواريخ Kh-101 في ترسانة الجيش الروسي، توقع بودانوف أن تعود روسيا إلى استخدام صواريخ كاليبر في هجماتها على أوكرانيا.

هجمات روسية جديدة

يأتي هذا التحذير بعد ساعات من هجمات روسية واسعة النطاق على أوكرانيا، استخدمت فيها 14 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555، و11 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد، وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-M، وصاروخ موجه من طراز Kh-59.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من عام، والتي خلفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية الأوكرانية، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين.