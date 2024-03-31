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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

الأعمال المستحبة في العشر الأواخر في رمضان

العشر الأواخر
العشر الأواخر
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ينتظر المسلمون والصائمون في جميع انحاء العالم شهر رمضان كل عام من اجل فضائل هذا الشهر العظيم من صيام وصلاة ودعاء والتقرب الى الله حيث يتقبل الله الدعاء ويغفر الذنوب ويضاعف الحسنات، وفي هذا الشهر الفضيل تأتي اخر ١٠ ايام فيه ينتظرها المسلمون بشدة لأن ليلة القدر تأتي في احد ايام تلك الليالي و"ليلة القدر خير من الف شهر" هي ليلة من اقامها ضمن قبول الدعاء وتحقيق الامنيات وفاز بفضلها العظيم.

وبدأت الليالي العشر في هذا الشهر الفضيل أمس ويستحب في تلك الليالي العشر في اخر شهر رمضان بعض العبادات وتبرز "البوابة نيوز" العبادات التي يستحب القيام بها في العشر الأواخر:

 

-صلاة التراويح.

-صلاة التهجد.

-صلاة قيام الليل.

-الصداقات والإحسان.

-كثرة الذكر والاستغفار.

-كثرة الدعاء في كل الاوقات.

-الصيام والقيام.

-قراءة القرآن الكريم.

-التوبة الى الله على كل الذنوب وطلب المغفرة.

-الحفاظ على الاخلاق الحسنة والبعد عن المعاصي والذنوب.

-الاعتكاف والتفكير والتأمل وشكر الله على النعم.

العشر الاواخر المسلمون والصائمون التراويح شهر رمضان ليلة القدر