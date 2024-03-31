ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ميار الببلاوي عن كتمان الشهادة في أزمة وفاء مكي: "مكنش في أيدي حاجة"

الفنانة ميار الببلاوي
الفنانة ميار الببلاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علقت الفنانة ميار الببلاوي، على أزمة الفنانة وفاء مكي، وما أثير بشأن كتمانها للشهادة في تبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين.

وقالت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "لم أكتم الشهادة لمدة 23 سنة، مكتمتش حاجة خالص، في فرق بين إني أكتم وإني أكون مش فاهمة".

وتابعت الفنانة: "منذ 23 سنة لم أكن كبيرة بشكل كافٍ، ومكنش في ايدي أي حاجة، ولا كنت ملك نفسي ولا كنت موجودة في مصر ولا كنت أقدر أوصلها وكان في تضارب في الأقوال مكنتش فاهماها، وساعتها كنت فاهمة غلط إنها بريئة". 
 

الفنانة ميار الببلاوى الفنانه وفاء مكى