شقوير يتفقد المصابين الفلسطينيين بمستشفى كفر الشيخ العام

زار الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ اليوم الأحد ، وفداً من المصابين الفلسطينيين، من أهل غزة ، بمستشفى كفر الشيخ العام .

وكان برفقته الدكتور محمد أبو السعد وكيل المديرية والدكتورة سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور حسين عبد الرازق مدير مستشفى كفر الشيخ العام للترحيب بالمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم والاطمئنان على صحتهم والتأكد من توفير الرعاية الصحية للمصابين وتقديم الخدمة الصحية وتوفير سبل الراحة للمرافقين.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الدعم المعنوي للمصابين ومرافقيهم على حد سواء وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة بما يتناسب مع إمكانيات المستشفى، وتقديم اقصى الجهود المبذولة لعلاج المصابين.

كما شدد شقوير، على أهمية دعم المصابين ومرافقيهم لما مروا به من ظروف صعبة وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدا أنه يتابع حالتهم الصحية أولا بأول، وتقديم جميع أنواع الخدمات الصحية المطلوبة لهم فورا.

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