رئيس الأمن الفيدرالي الروسي: الهياكل الأمنية الروسية تعرف المسؤول عن الهجمات الإرهابية

قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، إن الهياكل الأمنية الروسية تعرف من الذي دبر الهجمات الإرهابية ضد روسيا وستفعل كل ما هو ضروري لمعاقبتهم.

ونقلت وكالة تاس الروسية، اليوم /الأحد/، عن بورتنيكوف قوله، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، الذي نشر مقطع فيديو على قناته على تطبيق "تلجرام"،"هناك من ذهب ونظم وحدات قتالية، وهناك من كان ينوي القيام بذلك. جميع أجهزة إنفاذ القانون والأمن تعمل بنشاط على هذا الأمر".

وتابع "كما قال الرئيس، نحن نعرف أسماء العقول المدبرة وراء التخطيط والتنفيذ لهجمات إرهابية على أراضينا".

وشدد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي على أنه سيتم بذل كل شيء من أجل القبض على الجناة ومعاقبتهم.

يشار إلى أنه في 19 مارس، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهاز الأمن بالكشف عن الخونة الذين ارتكبوا جرائم ضد روسيا ومعاقبتهم.

