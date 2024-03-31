مع نهاية مارس.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

مع نهاية شهر مارس 2024، يبحث الكثير عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، وهل سيكون التغيير في شهر رمضان أم بعد الانتهاء.

وتستعرض" البوابة نيوز" في هذا التقرير موعد تطبيق التوقيت الصيفي والانتهاء من الشتوي، وفقًا لما حددته الحكومة المصرية بشأن عودة تطبيق التوقيت الصيفى بعد ما يقرب من 7 سنوات من إيقاف العمل به، والصادر عام 2016.

وفي إبريل الماضي صدر قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد تطبيق التوقيت الصيفي وذلك عبر تقديم المواطنين ساعاتهم 60 دقيقة كاملة.

وبدأ العمل بالتوقيت الشتوى منذ الجمعة 27 أكتوبر 2023، على أن يستمر حتى الساعة 12 منتصف ليل الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي أي بعد شهر من الآن.

وبالتالي يتم العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق يوم 26 أبريل 2024.

وتتمثل فوائد تطبيق التوقيت الصيفي، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزارء، في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.