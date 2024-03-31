"العمل بمطروح" تنظم ملتقى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى النسا و الصحة الإنجابية.

جاء ذلك بمشاركة مديري عموم القطاع الصحي بمطروح ، ومديري الإدارات و الوحدات الصحية بمطروح ، ومديري مدارس التمريض ، ومدير القومسيون الطبي ، وعدد من الأطباء وطاقم التمريض و الإداريين ، حيث تناول الملتقى أهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها في المنشآت الصحية وكيفية تفعيل خطة الطوارئ على أرض الواقع ، وشرح مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وكيفية تقييم المخاطر ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية ،وذلك ضمن جهود إدارة السلامة و الصحة المهنية بالاشتراك مع مكتب السلامة و الصحة المهنية بمطروح ، بعمل سلسلة من الفاعليات في مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، أن تلك الفاعليات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، للحفاظ على الأفراد والممتلكات داخل أماكن العمل المختلفة ، وتحقيق زيادة الإنتاج وتشجيع الإستثمار وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وأكد مدير المديرية إستمرار جهود التوعية والتثقيف وفق خطة موضوعة مسبقاً داخل كافة المنشآت فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، بما يوفر بيئة عمل آمنة يزيد من الانتاجية ويتم الوقاية خلاله من جميع مخاطر العمل ، منوهاً إلى أن إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية تسعى دائماً إلى دعم وتشجيع كافة المؤسسات والشركات التي تولي اهتماماً كبيراً بالسلامة والصحة المهنية، وتقديم التسهيلات والخدمات لها، بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة.

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