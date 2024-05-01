شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مُتفرقة على قطاع غزة في اليوم الـ 208 من الحرب

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم /الأربعاء/ يومها الـ 208، وسط قصف للطيران الحربي وللمدفعية الإسرائيلية للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، لاسيما مدن غزة، ورفح، ودير البلح، ومخيم النصيرات؛ ما تسبب في سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، وتدمير مزيد من المبان والممتلكات.

وسقط عدد من الشهداء والمصابين إثر قصف استهدف بناية سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وهو ما أكدته مصادر طبية في مستشفى المعمداني في المدينة.

وجرى انتشال جثث 3 شهداء وهناك 4 جرحى، بينهم أطفال، عقب قصف المنزل في شارع الجلاء.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي تل الهوا جنوبي غرب، وحي الصبرة وسط المدينة، كما استهدفت غارات من طائرة حربية إسرائيلية مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد امرأة متأثرة بإصابتها في قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان 34 ألفا و535 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 77 ألفا و704 جرحى.

