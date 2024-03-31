فرنسا تخطط لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده تقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل "مئات" من العربات المدرعة وصواريخ مضادة للطائرات.

وتشمل المساعدات العسكرية الفرنسية، مئات من العربات المدرعة من طراز VAB، والتي تعتبر ضرورية لنقل القوات في ساحة المعركة، بالإضافة إلى صواريخ إستير 30 المضادة للطائرات، والتي يمكن استخدامها مع قاذفات سامب-تي، مما يوفر قدرة دفاع جوي مشابهة لمنظومة باتريوت الأمريكية، وذخائر يتم التحكم فيها عن بعد، سيتم تسليمها بدءًا من صيف عام 2024.

في حين تأتي هذه المساعدات في وقت حرج، إذ تواجه أوكرانيا صعوبة في السيطرة على خط أمامي واسع، وتحتاج إلى معدات عسكرية متقدمة، وبدأ مخزونها من الذخائر ينفد، وتحتاج إلى دعم من الدول الغربية.

كما تسعى فرنسا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة لتلبية احتياجات جيشها ودعم أوكرانيا، والضغط على الولايات المتحدة لحل الأزمة السياسية التي تعرقل حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار.