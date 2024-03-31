ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

فرنسا تخطط لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة

وزير الدفاع الفرنسي
وزير الدفاع الفرنسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده تقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل "مئات" من العربات المدرعة وصواريخ مضادة للطائرات.
وتشمل المساعدات العسكرية الفرنسية، مئات من العربات المدرعة من طراز VAB، والتي تعتبر ضرورية لنقل القوات في ساحة المعركة، بالإضافة إلى صواريخ إستير 30 المضادة للطائرات، والتي يمكن استخدامها مع قاذفات سامب-تي، مما يوفر قدرة دفاع جوي مشابهة لمنظومة باتريوت الأمريكية، وذخائر يتم التحكم فيها عن بعد، سيتم تسليمها بدءًا من صيف عام 2024.
في حين تأتي هذه المساعدات في وقت حرج، إذ تواجه أوكرانيا صعوبة في السيطرة على خط أمامي واسع، وتحتاج إلى معدات عسكرية متقدمة، وبدأ مخزونها من الذخائر ينفد، وتحتاج إلى دعم من الدول الغربية.
كما تسعى فرنسا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة لتلبية احتياجات جيشها ودعم أوكرانيا، والضغط على الولايات المتحدة لحل الأزمة السياسية التي تعرقل حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار.

 

فرنسا تزويد أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة