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الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

العوامل المؤثرة على ممارسة الرياضة في رمضان.. تعرف عليها

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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كشفت الدكتورة حنين السالم اختصاصية التغذية العلاجية فى تصريحات صحفية لها أن هناك اختلاف الآراء حول أفضل الأوقات لممارسة الرياضة ولكن لا يؤثر وقت ممارسة التمارين قبل أو بعد الإفطار على فقدان الوزن.

بينما تؤثر نوع وشدة الرياضة التي يقوم بها الشخص نفسه ومن الممكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية إلى فقدان الوزن إذا تم تجاوز عدد السعرات الحرارية خلال وجبة الإفطار 

ومن ضمن العوامل المؤثرة في عدم نزول وإنقاص الوزن جفاف الجسم بسبب الامتناع عن السوائل لساعات طويلة وعدم شرب الكميات الكافية من السوائل التي يحتاجها الجسم يؤدي ذلك إلى نقص السوائل وعدم تناول الكمية الكافية منها إلى زيادة الرغبة في تناول السكر والحلويات ولا يستطيع الجسم التمييز بين الشعور بالجوع والشعور بالعطش.

ولهذا من الضروري تقسيم أوقات شرب الماء خلال ساعات الإفطار حتى تتم الاستفادة منها لوجود تغييرات فيسيولوجية وهرمونات في الجسم مسؤولة عن ضبط الشهية.

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