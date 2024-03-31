الرئيس الأوكراني: الهجمات الروسية الأخيرة تهدف لاستنزاف قوتنا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الهجمات الروسية الأخيرة على المرافق في أوكرانيا "تهدف لاستنزاف قوة أوكرانيا".

وقال زيلينسكي، في كلمة له عبر الفيديو السبت أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم"، "إنه من أجل ذلك "أرسلنا الإشارات اللازمة والطلبات الملموسة إلى جميع شركائنا الذين لديهم أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ اللازمة".

ودعا الرئيس الأوكراني الدول الغربية الحليفة إلى مده بهذه الأنظمة الدفاعية قائلا "إن أمريكا وأوروبا وغيرهما من الشركاء جميعهم يعرفون على وجه التحديد ما نحتاج إليه، ويدركون جميعا مدى أهمية مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هذه الضربات في الوقت الحالي".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده تحاول "إعادة تشغيل مؤسسات الدولة" في الوقت الراهن على الرغم من الأحداث الأخيرة.