اليوم.. ليفربول يستضيف برايتون في الدوري الإنجليزي

تستأنف مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، بمواجهتين قويتين، إحداهما تجمع فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح بضيفه برايتون، وثانيهما قمة الجولة بين مانشستر سيتي وأرسنال، التي قد تحدد هوية بطل البريميرليج في موسمه 2023-2024.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه الأول محمد صلاح، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، نظيره برايتون على ملعب أنفيلد، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم دافيد كوت.

ويدخل «الريدز»، المباراة بمعنويات مرتفعة متسلحًا بعودة صلاح إلى المباريات من جديد، وذلك بعد غياب فترة طويلة للإصابة وتمثيل منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتمثل مباراة ليفربول وبرايتون، الظهور الأول للفرعون المصري أساسيًا في تشكيل حمر الميرسيسايد في البريميرليج منذ 1 يناير 2024 أمام نيوكاسل يونايتد.

ليفربول وبرايتون

ويسعى ليفربول لحصد الثلاث نقاط من ضيفه برايتون، لمواصلة المنافسة على اللقب مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث يأتي رفاق محمد صلاح في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف أرسنال المتصدر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، إذ يتساوى الثنائي في عدد النقاط (64)، بينما يحتل السيتي المركز الثالث وفي رصيده 63 نقطة.

وفي مواجهة مرتقبة، ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، يحتضن ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بصافرة تحكيمية من الحكم أنتوني تايلور، وذلك في قمة الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تسهم هذه المباراة في تحديد بطل لقب الموسم الحالي من البريميرليج، إذ تعني الكثير للفريقين اللذين يتصارعان على اللقب مع ليفربول، حيث يسعى يريد مان سيتي إزاحة الجانرز من القمة والتربع مكانه خلف الريدز في حالة فوزه على برايتون، كما يأمل الفريق اللندني في خطف الثلاث نقاط من معقل السماوي وإبعاده عن المنافسة بشكل طفيف.

مانشستر سيتي وأرسنال

وتنفس الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، الصعداء بعد مشاركة الخماسي: كيفين دي بروين، مانويل أكانجي، جاك جريليتش، إيدرسون وماتيوس نونيز في تدريبات الفريق الأخيرة، ولكن يفقد المدرب الإسباني جهود الثنائي كايل والكر وجون ستونز بالمباراة بعد إصابتهما مع منتخب إنجلترا.

في المقابل، استبعد بوكايو ساكا جناح فريق المدفعجية من قائمة المنتخب الإنجليزي كإجراء احترازي، حيث كان يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، لكن متوقع جاهزيته لمواجهة مان سيتي، وكذا المدافع البرازيلي جابرييل الذي لحقت به الإصابة مع منتخب بلاده، لكن متوقع مشاركته أمام السيتي، وذلك في حين استعادة أرسنال لثلاثة لاعبين قبل المواجهة المرتقبة، وهم: أوليكساندر زينتشينكو وتوماس بارتي وتاكيهيرو تومياسو.