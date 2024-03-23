شاهد.. فوز أساطير ليفربول على أياكس في مباراة خيرية

فاز فريق أساطير نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم السبت، على أساطير أياكس أمستردام الهولندي برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة الخيرية التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد.

شهدت مباراة أساطير ليفربول وأياكس، حضور جماهيري بلغ 59.655 متفرج، كرقم قياسي على أن تذهب أرباح هذا اللقاء لمؤسسة ليفربول الخيرية وإحدى الجمعيات الخاصة بدعم اللاعبين السابقين.

وقاد فريق أساطير ليفربول فنيًا، السويدي جوران إريكسون المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، وذلك بعدما أعلن في وقت سابق إصابته بسرطان البنكرياس.

وشارك في المباراة، العديد من أساطير ليفربول، أبرزهم ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي، فيرناندو توريس، ييرزي دوديك وكويت، وسامي هيبيا وغيرهم من نجوم النادي السابقين.

أساطير ليفربول

افتتح ديرك بويرجتر التسجيل لأساطير أياكس، ثم سجل زميله كيكي موسامبا الهدف الثاني، ليتقدم الفريق الهولندي بهدفين دون مقابل في الشوط الأول.

وجاءت أهداف الريدز بالشوط الثاني، بإمضاء كل من جريجوري فينيال وجبرييل سيسييه ونبيل ألزهر قبل أن يسجل النجم الإسباني فيرناندو توريس الهدف الرابع.

ونالت هذه المباراة، إعجاب جماهير نادي ليفربول، حينما التقطت عدسات الكاميرات، توريس وهو يحتفل بهدفه ومن خلفه جيرارد، ليستعيدون ذكريات لعبهم جنبًا إلى جنب في إحدى فترات ازدهار الفريق فنيًا في العقد الماضي.