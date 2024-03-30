ads
السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

«جوميا» تُطلق حملة «العيد فرحة» بتخفيضات تصل إلى 70%

جوميا
جوميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت «جوميا»، المنصة الرائدة في التجارة الإلكترونية في مصر، عن إطلاق حملتها الخاصة بعيد الفطر المبارك، تحت شعار «احتفل معانا»، وتهدف هذه الحملة إلى تمكين العملاء من الاحتفال بالعيد من خلال توفير فرص استثنائية للتسوق بخصومات هائلة على مجموعة متنوعة من المنتجات المفضلة لديهم.

تتضمن الحملة عروضًا يومية، مثل: «عرض اليوم الواحد، وFlash Sale»، بالإضافة إلى كوبونات الخصم. ولضمان تجربة تسوق مريحة، تقدم جوميا خدمات التوصيل المجاني لمنتجات «Jumia Express».

وتوفر الحملة أيضًا خيارات التقسيط بدون فوائد من خلال البنوك المختلفة، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وشركة سهولة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط بفوائد من بنك QNB، HSBC، بنك الإسكندرية، وغيرها.

البنك الاهلى المصرى التجارة الإلكترونية جوميا