«جوميا» تُطلق حملة «العيد فرحة» بتخفيضات تصل إلى 70%

أعلنت «جوميا»، المنصة الرائدة في التجارة الإلكترونية في مصر، عن إطلاق حملتها الخاصة بعيد الفطر المبارك، تحت شعار «احتفل معانا»، وتهدف هذه الحملة إلى تمكين العملاء من الاحتفال بالعيد من خلال توفير فرص استثنائية للتسوق بخصومات هائلة على مجموعة متنوعة من المنتجات المفضلة لديهم.

تتضمن الحملة عروضًا يومية، مثل: «عرض اليوم الواحد، وFlash Sale»، بالإضافة إلى كوبونات الخصم. ولضمان تجربة تسوق مريحة، تقدم جوميا خدمات التوصيل المجاني لمنتجات «Jumia Express».

وتوفر الحملة أيضًا خيارات التقسيط بدون فوائد من خلال البنوك المختلفة، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وشركة سهولة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط بفوائد من بنك QNB، HSBC، بنك الإسكندرية، وغيرها.