الدوري السعودي.. ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الشباب

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الشباب بملعب الأخير، على أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم الزعيم، رفقة سالم الدوسري وميشايل ديلجادو، بمساندة هجومية من البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا.

ويسعى الهلال إلى حصد النقاط الثلاثة من مباراته أمام الشباب، للاقتراب من حسم لقب الدوري السعودي بالموسم الجاري 2023-2024.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز - مالكوم دي أوليفييرا.

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.