قرار سار من وزير الزراعة بشأن معرض خير مزارعنا لأهالينا

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار معرض خير مزارعنا لأهالينا لفترة ما بعد شهر رمضان المعظم، حيث وجه كافة العارضين من الوزارة والقطاع الخاص، بمد فترة المعرض، وذلك نتيجة للإقبال الكبير على المعرض، ورغبة عدد كبير من المواطنين، وحرص وزارة الزراعة على المساهمة في دعم المواطن والمستهلك.

جاء ذلك خلال تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، التابع للوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود خفض اسعار السلع ودعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وشدد القصير خلال تفقده كافة أجنحة المعرض، على العارضين من الجهات التابعة للوزارة، والقطاع الخاص، بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاساسية، وبأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة ان يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتا الى أهمية ان يشارك الجميع في تحقيق نزول جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وحرص القصير على الاستماع الى رواد المعرض من المواطنين، والذين أشادوا بالجهود التي اتخذتها الوزارة، للمساهمة في الحد من غلاء الاسعار، وتوفير المنتجات باسعار مخفضة وبجودة عالية.

وتوجه القصير بالشكر لكافة القائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص، لدورهم الوطني، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ودعم جهود الدولة لخفض الاسعار.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحه 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارض من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.

وتأتي زيارة وزير الزراعة للمعرض، في إطار المتابعة المستمرة، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بالمساهمة في الحد من الغلاء وخفض الأسعار، حيث تعد هي الزيارة الثالثة لوزير الزراعة للمعرض، والذي كان قد افتتحه يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعه للمتابعة والمشرف العام علي المنافذ والمعارض، انه قد تقرر اليوم انخفاض اسعار الاسماك البلطي درجه اولي لتصل الي 65 جنيه، والدرجه الثانيه 55 جنيه، والدرجه الثالثه 45 جنيه للكيلو، كما انخفضت اسعار زجاجه الزيت ماركه غاليه وزن 750 جرام لتصل الي 48 جنيه، واللوبيا وزن ربع كيلو 15 جنيه.

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