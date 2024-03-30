«بدون سابق إنذار» الحلقة 4| آسر ياسين يواصل البحث عن ابنه الحقيقي وتخوفات من إبعاد عمر عنهم

أحداث كثيرة ومثيرة في الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار؛ حيث يُصدم مراون من خبر وفاة الطفل ويتردد في التأكد منه ولكن عماد يؤازره، يقرر أن يُخفي الأمر عن ليلى.

تلوم نيفين مروان على اختفائه عن المستشفى وتوصيه على ليلى وتشيد بها برغم أنها تركت عمر معها في المستشفى للذهاب للعمل.

تواجه ليلى مشكلة أخرى مع شوقي بعد أن أحرزت تقدمًا في المشروع الذي تعمل عليه بسبب إصرار شوقي على قواعد العمل دون استثناءات لظروف ليلى أو مكانتها في الشركة بعد أن طمأنهم الطبيب عن استجابة جسد عمر للعلاج، تحدث فجأة مضاعفات لعمر بسبب جرعة دواء ويتم نقله للعناية المركزة بينما يزيد الضغط على مروان كي يخبر ليلى في الحقيقة ولكنه لا يوفق في توقيت الخبر وسط كل ما يحدث لهما فتنهار ليلى باكية غير مصدقة وهي مرعوبة من احتمالة أن يأخذ أهل الطفل عمر منهم ولكن مروان يعدها أنه سيجد حل.

يقابل مروان والد الطفل ويحاول التفاهم معه ولكن الأب يصر على رؤية عمر في المستشفى مما يزيد من ارتباك ليلى بينما ينتظر الجميع نتيجة التحليل للتأكد من البنوة.

بعد ظهور النتيجة بالسلب يحاول مروان أن يستكمل بحثه بعد أن يدله عادل إلى كشف أسماء الحضانة.

الحلقة الرابعة انتهى عرضها، منذ قليل، عبر قنوات

Dmc وart hekayat



المسلسل مكون من ١٥ حلقة

ومواعيد عرضه كالتالي

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

ART Hekayat: 6:30 PM

بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.