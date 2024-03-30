«عرب العيايدة» بطلًا لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية في نهائي الجمهورية.. صور

اختتمت فعاليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، أمس الجمعة 29 مارس، بفوز فريق عرب العيايدة بالقليوبية وحصوله على المركز الأول والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، المقامة بمحافظة الإسكندرية بالمدينة الشبابية بأبي قير خلال الفترة من 2 حتى 30 مارس تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أشرف البجيرمى رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية، الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، والكابتن محمد عزازى مدير إدارة الرياضة بالمديرية.

وشهدت النهائيات لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية منافسات قوية بين الفرق المتنافسة سعيًا لخطف بطاقة الصعود للتصفيات النهائية بين فريقى عرب العيايدة والإسماعيلية فى خماسى كرة القدم، والتى انتهت بفوز فريق عرب العيايدة 3 / صفر على فريق الإسماعيلية،بعد الفوز على شمال سيناء وأسيوط وبني سويف والبحيرة، مركز شباب عرب العيايدة ممثل القليوبية يفوز بنهائي الجمهورية على الإسماعيلية، وتتنوع الألعاب في هذا الدوري الذي جذب عددا كبير من شباب المناطق الشعبية مما يؤكد نجاحه لتغطي كل ميول الشباب والفتيات والأطفال والمرأة.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته لفوز الفريق الفائز، مهنئا فريق عرب العيايدة بطل دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية فى خماسى كرة القدم، موضحا أن دورى الأندية الصغيرة تضمن أيضا «كرة اليد، وتنس الطاولة»، وأن دورى الأندية الصغيرة جاء على مدار 5 أشهر، مؤكدا على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية داخل المحافظة.

تأتي فعاليات دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، والكابتن محمد عزازى مدير إدارة الرياضة بالمديرية.