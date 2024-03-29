نجم ريال مدريد لاعب الشهر في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، اليوم الجمعة، عن فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر مارس 2024.

وحصل فينيسيوس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني، بعدما تألق مع الملكي خلال شهر مارس الجاري.

ولعب فينيسيوس جونيور مع الريال في شهر مارس، 3 مباريات ببطولة الدوري الإسباني، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا آخرًا.

ويغيب فينيسيوس عن مباراة ريال مدريد المقبلة، أمام أتلتيك بلباو في الجولة الثلاثين من الليجا الإسبانية؛ وذلك بسبب الإيقاف.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو، بعد غد الأحد، على ملعب سانيتاجو برنابيو، في أول ظهور بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي أقيمت خلال الشهر الحالي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف، و10 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث.