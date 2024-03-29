أمير مرتضى: هروب كهربا أضر بالزمالك وكلف النادي 2 مليون دولار

علق أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على أزمة محمود كهربا قائلًا: "كافئت لاعيبة كتير كنت بقوله هات جون واديك شيك بـ 100 ألف تصرفه بعد الماتش، زي كهربا وأوباما ومصطفى محمد، وكهربا كان لاعب مهم جدًا في فترة 2018، قبل ما يهرب، وفيه حكم محكمة بيقول إنه هرب، هو شاف أن عقده باطل والنادي شاف أن عقده ممتد، وهو كده دي وجهة نظره، ورحنا الفيفا وهو خسر القضية أول درجة، واتحكم ضده بـ 32 مليون جنيه ما يعادل ساعتها 2 مليون دولار، وهو استأنف عشان يقلل المبلغ أو يلغيه، واحنا استأنفنا عشان نزود المبلغ ونحوله بالدولار، والمحكمة الرياضية أيدت حكمنا بـ 2 مليون دولار".

وقال أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "أنا اللي عامل القضية من أولها لأخرها، وكهربا طلع في حلقة تليفزيونية مع سيف زاهر والفيديو موجود في القضية، وسأله يا كهربا عقدك فيه قد إيه في الزمالك، وقاله انا عقدي فيه سنتين وجددت سنتين، وسيف زاهر سأله تأكيدًا يعني العقد فيه 4 سنين، قاله آه، وهو اعترف وخسر القضية بسبب الفيديو ده، وكهربا اتحط في ظروف صعبة، خليته يعتمد على نفسه وقوته، معرفش الاهلي وقف جنبه ولا لا".

وأضاف أمير مرتضى قائلًا: "انا معترض على حاجة، انه في الآخر دفع بالمصري، رغم احنا شفنا الدولار كان بيحصل فيه إيه الفترة اللي فاتت، وأضر هروبه الزمالك، وكلف النادي أكتر من 2 مليون دولار، اشترينا بديل له اللي هو محمد اوناجم بمليون ونص دولار، وبن شرقي ب 400 الف دولار، فا التوتال في التحويلات كان حوالي 2 مليون دولار غير عقود اللاعبين، والموضوع مش انسانيًا، دي حقوق، وقبل ما يمشي قلتله اجدد لك، قالي لا وهعمل شكوى ومن اللحظة دي مش هتشوف مني أي مشكلة، وهرب بعدها على طول".

